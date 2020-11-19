25 ноября в Тольятти пройдут публичные слушания по обсуждению проекта схемы теплоснабжения. Чтобы обеспечить безопасность и сохранить здоровье горожан, департамент городского хозяйства заранее организовал сбор предложений и замечаний по проекту.

Отметим, в апреле 2020 г. администрация Тольятти приступила к разработке схемы теплоснабжения города. 21 октября проект схемы теплоснабжения Автограда на период до 2038 г. был опубликован на портале городской администрации для сбора замечаний и предложений тольяттинцев, в том числе собственников жилых помещений, руководителей предприятий и организаций.

Все предложения и замечания по проекту схемы теплоснабжения, как и в 2019 году, будут учтены в ходе обсуждения проекта. Напомним, тогда тольяттинцы высказались против представленного общественности документа, и их замечания, в том числе легли в основу вновь разработанной схемы.

На предстоящих публичных слушаниях пройдет не утверждение, а обсуждение проекта схемы теплоснабжения Тольятти на период до 2038 года. Ознакомиться с ней все желающие могут уже сейчас: документ размещен в открытом доступе на официальном портале городской администрации. Здесь же, на странице департамента городского хозяйства, опубликована и действующая схема теплоснабжения Тольятти на период до 2030 года.

Публичные слушания по обсуждению проекта будут проведены с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора, включая измерение температуры участников бесконтактным способом, обработку рук антисептиками, масочный режим и др.