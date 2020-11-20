Самарца, зарезавшего родителей, могут отправить на принудительное лечение

В Самаре в суд отправили уголовное дело о двойном убийстве, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 40-летний местный житель с 25 по 31 августа 2020 г. из личной неприязни напал с ножом на родителей и убил их, матери он затем отрезал голову. После этого мужчина скрылся.

4 сентября 2020 г. полицейские привезли его в Самару из Санкт-Петербурга. Экспертиза обнаружила у мужчины психическое расстройство.

Сейчас уголовное дело направлено в суд Промышленного района для решения о принудительном лечении самарца.