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Преступления Происшествия

Самарца, зарезавшего родителей, могут отправить на принудительное лечение

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в суд отправили уголовное дело о двойном убийстве, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По версии следствия, 40-летний местный житель с 25 по 31 августа 2020 г. из личной неприязни напал с ножом на родителей и убил их, матери он затем отрезал голову. После этого мужчина скрылся.

4 сентября 2020 г. полицейские привезли его в Самару из Санкт-Петербурга. Экспертиза обнаружила у мужчины психическое расстройство.

Сейчас уголовное дело направлено в суд Промышленного района для решения о принудительном лечении самарца.

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