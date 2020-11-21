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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "СКА-Хабаровск"

ХАБАРОВСК. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче 23-го тура ОЛИМП — Первенства ФНЛ " Крылья Советов"одержали победу над "СКА-Хабаровском". Встреча команд прошла в субботу, 21 ноября, в Хабаровске.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Единственный гол в матче был забит на 12 минуте. Передачу Дмитрия Кабутова головой замкнул Егор Голенков. Для Егора этот гол стал восьмым в сезоне, а Кабутов оформил свою десятую голевую передачу и возглавляет список ассистентов ФНЛ.

На 25 минуте "Крылья" провели вынужденную замену. Получившего повреждение Евгения Фролова заменил молодой голкипер Богдан Овсянников.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут на "Самара Арене" против песчанокопской "Чайки". Игра 24 тура пройдет в среду, 25 ноября, в 19:00.

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