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Театр Культура

"СамАрт" проведет День матери в онлайн-формате

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 23 по 29 ноября в честь Дня матери театр "СамАрт" в социальных сетях будет публиковать видео, где актеры поздравляют своих мам — читают стихотворения известных российских и зарубежных авторов.

Зрители также могут принять участие в праздновании: для этого нужно прислать на почту театра konkurs@samart.ru видео-ролик, где звучит стихотворение о маме или опубликовать ролик в своих соцсетях с хештегом #СамАртДеньМатери. Поздравления принимаются как от юных, так и взрослых зрителей. Хронометраж работы — не более пяти минут.              

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