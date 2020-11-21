"СамАрт" проведет День матери в онлайн-формате

С 23 по 29 ноября в честь Дня матери театр "СамАрт" в социальных сетях будет публиковать видео, где актеры поздравляют своих мам — читают стихотворения известных российских и зарубежных авторов.

Зрители также могут принять участие в праздновании: для этого нужно прислать на почту театра konkurs@samart.ru видео-ролик, где звучит стихотворение о маме или опубликовать ролик в своих соцсетях с хештегом #СамАртДеньМатери. Поздравления принимаются как от юных, так и взрослых зрителей. Хронометраж работы — не более пяти минут.