Спектакль "В сапоге у бабки играл фокстрот" вошел в long list "Золотой Маски"

20 ноября стало известно, что спектакль "В сапоге у бабки играл фокстрот" театра-студии "Грань", поставленный по пьесе финского драматурга Сиркку Пелтола, вошел в long list Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска"—2021 (Самые заметные спектакли сезона 2019–2020 гг. по мнению экспертного совета).
Премьера спектакля состоялась 29 декабря прошлого года.
В спектакле заняты: Юлия Бокурадзе, Сергей Поздняков, Арсений Шакиров, Екатерина Кажаева, Арсений Плаксин, Руслан Бузин, Каюм Мухтаров, Роберт Валиев, Ксения Куокка. Режиссер-постановщик – Денис Бокурадзе.