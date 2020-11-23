Спектакль "В сапоге у бабки играл фокстрот" вошел в long list "Золотой Маски"

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20 ноября стало известно, что спектакль "В сапоге у бабки играл фокстрот" театра-студии "Грань", поставленный по пьесе финского драматурга Сиркку Пелтола, вошел в long list Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска"—2021 (Самые заметные спектакли сезона 2019–2020 гг. по мнению экспертного совета).