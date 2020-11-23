В Самарской области просят запретить отлов животных на глазах у детей

Комитет Самарской губернской думы по местному самоуправлению внес на рассмотрение регионального парламента поправки в закон "Об административных правонарушениях", касающиеся отлова и содержания безнадзорных животных.

В частности, документ предусматривает наложение штрафа на специализированные организации по отлову, которые осуществляют свою деятельность в присутствии несовершеннолетних, а также при отсутствии заказа-наряда. Исключением являются случаи, когда поведение животных представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Также предлагается запретить отлов стерилизованных животных, имеющих несмываемые или неснимаемые метки, за исключением особей, проявляющих немотивированную агрессию в отношении других животных или человека, а также в отношении которых окончен срок иммунизации.

Ответственность за данные нарушения для должностных лиц составит от 4 тыс. до 5 тыс. руб., на юридических - от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает штрафы для лиц, не относящихся к специализированным организациям, которые осуществляют отлов животных. За нарушение данного пункта закона гражданам придется заплатить от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностным лицам - от 4 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим - от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.

При отлове бездомных животных предлагается запретить применение способов и технических устройств, которые могут привести к травмам, увечьям или гибели, а также препаратов, опасных для жизни и здоровья животных. Штраф для должностных лиц составит от 5 тыс. до 6 тыс. руб., на юридических - от 20 тыс. до 25 тыс. рублей.