Елена Лапушкина: "ЦВР "Поиск" продолжит работать на Осипенко, 32А"

Мэр Самары Елена Лапушкина заявила, что Центр внешкольной работы "Поиск" продолжит работать по прежнему адресу — на ул. Осипенко, 32А.

Напомним, на минувшей было объявлено о намерении передать здание центра под детский сад из-за неэффективного использования его площадей. Кружки планировалось распределить по образовательным учреждениям, находящимся в близлежащих микрорайонах. Решение городских властей вызвало широкий общественный резонанс.

"Мы посоветовались практически со всеми родителями, которые водят туда детей. По итогам наших встреч пришли к выводу, что центр "Поиск" будет работать, как он и работал, как центр внешкольной работы, на Осипенко, 32А", — заявила глава города.