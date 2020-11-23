Сызранские власти и общественники оценили красоту новой набережной города

В пятницу, 20 ноября, представители Общественной палаты Сызрани, Общественного совета, депутатов, предпринимателей, молодежных организаций, краеведческого музея ознакомились с новой набережной.

Инициировал мероприятие глава города Николай Лядин. На встречу были приглашены главный архитектор проектного бюро "Эталон" Леонид Севастьянов (г. Самара), архитектор Андрей Лыков, руководитель МКУ "Сызраньстройзаказчик" Владимир Калинин, представитель подрядчика - главный инженер ООО "Армада" Дмитрий Петрихин.

Сызрань шла к этому проекту долгие годы - город с 337-летней историей был лишен главного места прогулок и отдыха. Два года назад Сызрань подала заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Тогда победить не удалось, но полученный опыт стал хорошим уроком.

В 2019 г. Сызрань вновь становится участником конкурса. Из 330 заявок были отобраны 77 лучших проектов из 43 регионов страны. Среди победителей - проект набережной у кремлевского холма "На берегу трех рек".

Защищал проект глава города Николай Лядин и одержал уверенную победу: "Это результат упорного стремления, честного соревнования и огромного желания войти в число победителей. Мы подошли к нему более осмысленно. На встречах-обсуждениях выслушивались предложения от разных групп участников и учитывались в дальнейшей работе".

"Нам посчастливилось участвовать в реализации проекта набережной у Кремлевского холма. Все удалось во многом благодаря неравнодушию специалистов сызранской команды. Мы работаем во многих городах, и нам есть с чем сравнить. Понимание и четкая организация со стороны комитета по строительству и архитектуре городской администрации, МКУ "Сызраньстройзаказчик", подрядной организации ООО "Армада", выполнявшей строительные работы, помогли выполнить все работы в короткое время. Благодаря совместным усилиям территория в короткие сроки получила вектор развития. Я желаю, чтобы набережная стала центром притяжения, и каждый житель Сызрани понимал, что эта набережная сделана для него", - рассказал главный архитектор проектного бюро "Эталон" (г. Самара) Леонид Севастьянов.

К слову, по итогам конкурса проект "История на берегу трех рек", предусматривающий облагораживание территории у Кремлевского холма, где сливаются Крымза, Сызранка и Волга, был признан экспертами одним из самых концептуально интересных и детально проработанных.

Как отметил дизайнер, руководитель творческой мастерской "Аrt-format", руководитель благотворительного проекта "Добрая Сызрань", член Международной ассоциации "Палитра Мира", член правления ТО "Союз художников Сызрани" Ильдар Зайнетдинов, набережная - это отличная творческая площадка для местного сообщества. "Хочу поблагодарить руководство города за человечный подход к реализации этого исторического проекта и предоставленную возможность для жителей соучаствующего проектирования. Спасибо, что наши идеи были услышаны и воплощены в жизнь. Очень хочется участвовать в дальнейшем развитии территории набережной и наполнении ее новыми смыслами", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что предварительно в историческом центре уже велись работы по благоустройству: в 2015 году на месте разрушенного здания диспетчерской установили памятник основателю города князю Г.А.Козловскому, отремонтировали площадь у Сызранского Кремля, к 75-летию Великой Победы провели ремонт мемориального комплекса "Вечный огонь" и братских захоронений.

Победа в Конкурсе дала возможность осуществить мечту поколений о набережной и стала логическим продолжением красивых перемен в историческом центре города.