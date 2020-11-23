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Сызранские власти и общественники оценили красоту новой набережной города

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 ноября, представители Общественной палаты Сызрани, Общественного совета, депутатов, предпринимателей, молодежных организаций, краеведческого музея ознакомились с новой набережной.

Фото: http://ktv-ray.ru

Инициировал мероприятие глава города Николай Лядин. На встречу были приглашены главный архитектор проектного бюро "Эталон" Леонид Севастьянов (г. Самара), архитектор Андрей Лыков, руководитель МКУ "Сызраньстройзаказчик" Владимир Калинин, представитель подрядчика - главный инженер ООО "Армада" Дмитрий Петрихин.

Сызрань шла к этому проекту долгие годы - город с 337-летней историей был лишен главного места прогулок и отдыха. Два года назад Сызрань подала заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Тогда победить не удалось, но полученный опыт стал хорошим уроком.

В 2019 г. Сызрань вновь становится участником конкурса. Из 330 заявок были отобраны 77 лучших проектов из 43 регионов страны. Среди победителей - проект набережной у кремлевского холма "На берегу трех рек".

Защищал проект глава города Николай Лядин и одержал уверенную победу: "Это результат упорного стремления, честного соревнования и огромного желания войти в число победителей. Мы подошли к нему более осмысленно. На встречах-обсуждениях выслушивались предложения от разных групп участников и учитывались в дальнейшей работе".

"Нам посчастливилось участвовать в реализации проекта набережной у Кремлевского холма. Все удалось во многом благодаря неравнодушию специалистов сызранской команды. Мы работаем во многих городах, и нам есть с чем сравнить. Понимание и четкая организация со стороны комитета по строительству и архитектуре городской администрации, МКУ "Сызраньстройзаказчик", подрядной организации ООО "Армада", выполнявшей строительные работы, помогли выполнить все работы в короткое время. Благодаря совместным усилиям территория в короткие сроки получила вектор развития. Я желаю, чтобы набережная стала центром притяжения, и каждый житель Сызрани понимал, что эта набережная сделана для него", - рассказал главный архитектор проектного бюро "Эталон" (г. Самара) Леонид Севастьянов.

К слову, по итогам конкурса проект "История на берегу трех рек", предусматривающий облагораживание территории у Кремлевского холма, где сливаются Крымза, Сызранка и Волга, был признан экспертами одним из самых концептуально интересных и детально проработанных.

Как отметил дизайнер, руководитель творческой мастерской "Аrt-format", руководитель благотворительного проекта "Добрая Сызрань", член Международной ассоциации "Палитра Мира", член правления ТО "Союз художников Сызрани" Ильдар Зайнетдинов, набережная - это отличная творческая площадка для местного сообщества. "Хочу поблагодарить руководство города за человечный подход к реализации этого исторического проекта и предоставленную возможность для жителей соучаствующего проектирования. Спасибо, что наши идеи были услышаны и воплощены в жизнь. Очень хочется участвовать в дальнейшем развитии территории набережной и наполнении ее новыми смыслами", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что предварительно в историческом центре уже велись работы по благоустройству: в 2015 году на месте разрушенного здания диспетчерской установили памятник основателю города князю Г.А.Козловскому, отремонтировали площадь у Сызранского Кремля, к 75-летию Великой Победы провели ремонт мемориального комплекса "Вечный огонь" и братских захоронений.

Победа в Конкурсе дала возможность осуществить мечту поколений о набережной и стала логическим продолжением красивых перемен в историческом центре города.

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