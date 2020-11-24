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Происшествия

Прокуратура добивается изъятия земли у жены министра сельского хозяйства

КИНЕЛЬ. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинельская межрайонная прокуратура обратилось в суд с иском и требует признать недействительным договор передачи земли Елене Абашиной — супруге министра сельского хозяйства Самарской области Николая Абашина. Об этом Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.

В августе 2018 г., когда Абашин был главой Кинельского района, он согласовал предоставление Елене Абашиной участка площадью 50 соток для личного подсобного хозяйства в пос. Культура. На основании этого 27 сентября 2018 г. администрация района заключила с женщиной договор безвозмездного пользования землей.

Прокуратура усмотрела в произошедшем нарушение Земельного кодекса РФ, так как до заключения договора об этом не известили заинтересованных лиц и не опубликовали эту информацию в открытых источниках.

Кроме того, в действиях Николая Абашина надзорное ведомство усмотрело конфликт интересов, о котором он не сообщил специальной комиссии.

Теперь Кинельская межрайонная прокуратура добивается возвращения земли муниципалитету через суд. Иск был зарегистрирован 11 ноября, предварительное заседание по делу назначено на 1 декабря.

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