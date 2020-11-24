В Челно-Вершинском задержали вора-рецидивиста

В Челно-Вершинском районе сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж из частных домов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемый, работающий подсобным рабочим в одной из организаций Димитровграда, по данным полицейских, ранее неоднократно судим за аналогичные преступления, угрозу убийством и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Об одном из преступлений в полицию сообщил житель с. Челно-Вершины. Мужчина пояснил, что в его частном доме неизвестный срезал все силовые кабели с аппаратуры и оборудования.

Находясь на месте происшествия, полицейские выяснили, что в дом преступник проник путем повреждения окна. С целью установления и опроса вероятных очевидцев стражи порядка провели подворовые обходы, проверили места сбора лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, осмотрели территорию села в непосредственной близости от места совершения преступления, места вероятного сбыта краденого. Полицейские установили, где преступник обжигал провода, и пункт металлоприема, куда он сдал похищенное.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Самарской и Ульяновской областей правоохранители получили информацию о причастности к происшествию ранее неоднократно судимого жителя села, возможном месте его нахождения и задержали мужчину.

Он признал свою вину в содеянном и пояснил, что, кроме инкриминируемой, совершил еще две кражи путем разбития окон частных домов. Проверяя полученную информацию, сотрудники уголовного розыска установили и опросили потерпевших, которые даже и не подозревали, что стали жертвами квартирного вора — они редко навещали свои дома. Полицейские обнаружили и изъяли закопанные на территории села похищенные вещи: радиаторы отопления и водяной счетчик, пневматическую винтовку, бинокль, видеоплеер и другое имущество. Подозреваемый в ходе опроса пояснил, что брал чужое в целях личного обогащения.

В настоящее время следственной группой ОМВД России по Челно-Вершинскому району в отношении задержанного по каждому факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п.А ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в жилище). В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.