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Преступления Происшествия

В Самарской области вынесли приговор бывшему замглавы УФСИН

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судья Железнодорожного района Самары Анастасия Авцина зачитала приговор теперь уже бывшему заместителю начальника управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области Денису Шматову.

"Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн 360 тыс. рублей. Также Шматову временно запрещено занимать определенные должности", — рассказали в суде Железнодорожного района.

Напомним, Шматова задержали сотрудники ФСБ в июле 2019 года. На этот момент он был исполняющим обязанности начальника УФСИН по Самарской области, а ранее работал заместителем руководителя этого ведомства. Обвинили Шматова в получении 520 тыс. руб. за улучшение условий содержания двух "черных риелторов" — Ирины Тюменцевой и Оксаны Пименовой.

Как выяснилось, условия содержания Пименовой и Тюменцевой сначала сделали, по их мнению, невыносимыми. А потом уже предложили отдать деньги, чтобы вернуться к нормальным условиям.

"Началось с того, что мы подали в суд на ФСИН за ненадлежащее содержание в камерах. Иск мы выиграли и должны были получить компенсацию — около 100 тыс. рублей. Из-за этого на нас обозлилось руководство ФСИН, и нам начали мстить. Нас переселили в камеры без холодильников и телевизоров. Продукты быстро портились. Родственников и адвокатов к нам подолгу не пускали — они ждали за дверью по два-три часа", — утверждала Тюменцева.

Позже Шматов предложил заключенным женщинам скинуться по 260 тыс. руб. в обмен на возвращение нормальных условий содержания. Женщины для вида согласились, а сами пожаловались в ФСБ через своего адвоката. Защитник поучаствовал в оперативном эксперименте и принес Шматову деньги в открытке с надписью "С 23 февраля".

Шматов вину свою в суде признал. Прокуратура требовала приговорить его к лишению свободы на пять лет.

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