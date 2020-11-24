В Самарской области вынесли приговор бывшему замглавы УФСИН

Судья Железнодорожного района Самары Анастасия Авцина зачитала приговор теперь уже бывшему заместителю начальника управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области Денису Шматову.

"Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн 360 тыс. рублей. Также Шматову временно запрещено занимать определенные должности", — рассказали в суде Железнодорожного района.

Напомним, Шматова задержали сотрудники ФСБ в июле 2019 года. На этот момент он был исполняющим обязанности начальника УФСИН по Самарской области, а ранее работал заместителем руководителя этого ведомства. Обвинили Шматова в получении 520 тыс. руб. за улучшение условий содержания двух "черных риелторов" — Ирины Тюменцевой и Оксаны Пименовой.

Как выяснилось, условия содержания Пименовой и Тюменцевой сначала сделали, по их мнению, невыносимыми. А потом уже предложили отдать деньги, чтобы вернуться к нормальным условиям.

"Началось с того, что мы подали в суд на ФСИН за ненадлежащее содержание в камерах. Иск мы выиграли и должны были получить компенсацию — около 100 тыс. рублей. Из-за этого на нас обозлилось руководство ФСИН, и нам начали мстить. Нас переселили в камеры без холодильников и телевизоров. Продукты быстро портились. Родственников и адвокатов к нам подолгу не пускали — они ждали за дверью по два-три часа", — утверждала Тюменцева.

Позже Шматов предложил заключенным женщинам скинуться по 260 тыс. руб. в обмен на возвращение нормальных условий содержания. Женщины для вида согласились, а сами пожаловались в ФСБ через своего адвоката. Защитник поучаствовал в оперативном эксперименте и принес Шматову деньги в открытке с надписью "С 23 февраля".

Шматов вину свою в суде признал. Прокуратура требовала приговорить его к лишению свободы на пять лет.