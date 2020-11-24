В Самарской области возбудили уголовное дело на родителей девочки, попавшей в больницу

В Отрадном Самарской области после прокурорской проверки на родителей подростка возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ).

Как сообщает региональная прокуратура, 15 ноября 13-летнюю девочку госпитализировали в крайне запущенном, болезненном, голодном, психически и эмоционально подавленном состоянии. По данным надзорного ведомства, ее родители злоупотребляли алкоголем и не занимались воспитанием девочки, не обеспечивали ее едой и вовремя не обратились за медицинской помощью.

Кроме того, прокуратура внесла представление об устранении нарушений директору школы, своевременно не выявившему социально опасную ситуацию в семье и не обратившемуся в органы системы профилактики.