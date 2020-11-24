Самарца задержали по подозрению в ограблении офиса микрозаймов

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов, сообщает областное ГУ МВД.

Преступление было совершено 13 ноября. Около 20:00 злоумышленник с похожим на пистолет предметом забрал более 2,5 млн руб. из офиса на ул. Победы.

Позже сотрудникам уголовного розыска сообщили, что к преступлению может быть причастен 25-летний безработный самарец. Мужчину задержали. Молодой человек признался и рассказал, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение. Часть похищенных средств изъяли во время обыска.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемый заключен под стражу.