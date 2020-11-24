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Музеи и выставки Культура

В Самарский художественный музей прибыл "Черный квадрат" Малевича

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Легендарный "Черный квадрат" вечером 24 ноября прибыл прямиком из петербургского "Эрмитажа" в региональную столицу.

Полотно Казимира Малевича считается одним из наиболее важных произведений русского кубофутуризма и мирового авангардного искусства. В то же время споры о нем не утихают вот уже 105 лет - картина была написана художником в 1915 году, ее полное название - "Черный супрематический квадрат".

Изначально она была задумана как часть триптиха: должны были быть еще и черный круг и черный крест, а задумано все это было на пару лет раньше, когда Малевич работал над декорациями и костюмами к опере Михаила Матюшина "Победа над Солнцем".

Как говорят организаторы выставки, к знаменитой картине нельзя будет подойти вдвоем - так устроена инсталляция, в которой зритель один на один встречается с произведением искусства. Позже на Youtube каждый посетитель выставки сможет увидеть общий портрет - себя и картины Малевича.

Открытие выставки из собрания Эрмитажа состоится 27 ноября, и продлится она чуть меньше месяца - до 20 декабря 2020 года.

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