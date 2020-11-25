УФАС оштрафовало "Ленту", отказавшуюся признать портвейн вином

Самарское УФАС оштрафовало ООО "Лента" на 100 тыс. руб. за нарушение закона "О рекламе", сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для разбирательств послужило обращение гражданина, согласно которому за совершение покупки в апреле 2020 г. кассиром "Ленты" вместе с чеком был выдан раздаточный рекламный материал. Один из купонов предоставлял скидку 30% на тихие вина красные, розовые, белые, в стекле (Россия) - кроме вермутов и игристых вин. Предложение действовало с 1 по 31 мая.

В период действия акции мужчина приобрел три бутылки вина Массандра "Портвейн красный южнобережный", однако в предоставлении заявленной скидки ему отказали. Персонал магазина мотивировал свой отказ тем, что "портвейн не относится к тихим винам и винам вообще".

Вместе с тем Самарским УФАС России было установлено, что, согласно действующим нормативным актам, в том числе ГОСТам, а также по мнению опрошенных специалистов, портвейн подпадает под понятие "тихое вино": в силу своих технических и производственных характеристик напиток не содержит избытка углекислоты, соответственно, не является игристым (шипучим), жемчужным или газированным вином (шампанским).

Таким образом, было обнаружено, что продавец установил свою собственную каталогизацию вин и применил ее.

По результатам рассмотрения дела Комиссия УФАС признала рекламу ООО "Лента" ненадлежащей и несоответствующей требованиям ФЗ "О рекламе". На основании ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ было возбуждено дело об административном нарушении, с вынесением постановления о наложении штрафа. На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме.