Самарская область получит поддержку из федерального бюджета на сумму более 54 млрд рублей

Во вторник, 24 ноября, Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг., в том числе различные дотации и субсидии были распределены регионам.

Одобрены все поправки, благодаря которым Самарская область в 2021 г. получит более 54 млрд руб. поддержки из федерального бюджета, сообщил первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, депутат от Самарской области Леонид Симановский.

Он также напомнил, что после принятия проекта бюджета в ходе его доработки ко второму чтению благодаря совместной работе комитета Госдумы по бюджету с правительством РФ удалось увеличить сумму поддержки на 12,3 млрд рублей.

Леонид Симановский пояснил: "Сначала трехсторонняя комиссия правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации, затем бюджетный Комитет Госдумы, а теперь и Госдума подержали все наши пожелания по выделению необходимой поддержки для Самарской области. Эти трансферты в размере более чем 54 млрд руб. позволят в следующем году профинансировать в полном объеме многие важные направления социальной поддержки граждан и развития экономики региона. Эта сумма уже распределена на дотации, субсидии, субвенции области примерно по 130 направлениям в социальной политике, здравоохранении, образовании, в сфере культуры и развития спорта, также по многим направлениям развития экономики. Дополнительную поддержку обязательно получат и медицинские работники, и семьи с детьми, и учителя, и другие категории граждан. Всем в этом году пришлось очень непросто, следующий год также может оказаться достаточно сложным, если не удастся полностью победить пандемию. Особенно хочу поблагодарить правительство РФ и Госдуму за то, что поддержаны обе наши дополнительные просьбы - о выделении дополнительных средств на реконструкцию Дворца спорта в Самаре в размере 1,6 млрд руб. и на реконструкцию набережной в Тольятти в размере 627,1 млн рублей".

Леонид Симановский также уточнил, что в распределении поддержки Самарской области из федерального бюджета учтены в том числе такие направления, как модернизация первичного звена здравоохранения, инфраструктуры общего образования, организация бесплатного горячего питания школьников начальных классов, ежемесячные выплаты учителям за классное руководство, выплаты на детей от 3 до 7 лет, а также при рождении третьего и последующих детей, развитие сельского хозяйства, стимулирование развития жилищного строительства, поддержка малого и среднего бизнеса и многие другие направления.