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Магомед Магомедов назначен председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 января, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Магомед Магомедов назначен на должность председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Об этом сообщили в Самарском областном суде.

Магомед Магомедов — уроженец Дагестана, работает в судебной системе с 1980 года. Был судьей Верховного Суда РФ, возглавлял судебный состав. На должность председателя Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции Магомедов был назначен указом президента РФ от 11 октября 2018 г. Его полномочия на этом посту были прекращены с 18 августа 2024 г. решением ВККС РФ от 10 июля после рассмотрения его же заявления.

Как сообщал на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн, кандидатуру Магомедова поддержала Высшая квалификационная судей РФ 16 сентября 2024 года.

Шестой кассационный суд до августа 2023 г. возглавлял Александр Ефанов. После дисциплинарного взыскания ВККС досрочно прекратила его полномочия.

Следствие считало, что Ефанову мог дать взятку основатель компании "Тон-Авто" Александр Курылин. Уголовное дело о даче взятки возбуждали в отношении Курылина, но недавно Замоскворецкий районный суд Москвы решил, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Курылина вынесено незаконно и с ошибкой — якобы такое решение должен был принимать следователь, работающий на другой территории. 11 ноября 2024 г. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Кроме того, тем же указом президента назначены: судьей Самарского областного суда — Александр Саломатин; судьей Кировского районного суда Самары — Татьяна Золотова.

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