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Гендиректором Фонда капитального ремонта назначен Александр Константинов

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам конкурса, проведенного министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, Александр Константинов назначен на должность генерального директора Фонда капитального ремонта.

Трудовой договор с ним заключен с 25 ноября текущего года.

Напомним, Александр Константинов был временно исполняющим обязанности генерального директора некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" с августа 2018 года.

На этом посту Александр Константинов сменил Михаила Архипова, которого 20 октября суд приговорил к 10 годам колонии за коммерческий подкуп и посредничество в нем.

Михаилу Архипову назначили 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., а его брату Алексею Архипову — шесть с половиной лет колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.

 

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