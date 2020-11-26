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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Чайку"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 24-м туре ОЛИМП - Первенства ФНЛ "Крылья Советов"обыграли "Чайку" из Песчанокопского, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в среду, 25 ноября, на "Самара Арене".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет в матче открыли гости - на 70-й минуте встречи забил Идрис Умаев. Через минуту самарцы сравняли счет - Егор Голенков замкнул передачу Дмитрия Кабутова. Через три минуты, на 75-й минуте встречи, после подачи углового Дмитрием Кабутовым отличился Александр Солдатенков - 2:1.

Голенков забил девятый гол в сезоне, а Кабутов довел счет своих голевых передач до 12 и продолжает возглавлять список ассистентов ФНЛ.

Выйдя на замену впервые после длительного перерыва из-за травм сыграли Мехди Зеффан и Максим Канунников.

Егор Голенков получил в матче желтую карточку, это предупреждение для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующую игру.

Последний гостевой матч в этом году "Крылья Советов" проведут против "Оренбурга". Матч 25-го тура ОЛИМП - Первенства ФНЛ состоится в воскресенье, 29 ноября, в 15:00.

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