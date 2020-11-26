В Самарской области арестовали подозреваемого в двойном убийстве из ревности

В Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") в отношении жителя Шигонского района.

По версии следствия, 22 ноября в сильном алкогольном опьянении он на почве ревности не менее 20 раз ударил ножом сожительницу и знакомого, с которыми и выпивал. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном управлении СК РФ.

Подозреваемый арестован. Вину он признал. Следствие продолжается.

Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает от восьми до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.