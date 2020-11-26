Дмитрий Азаров рассказал о том, как будет распределен бюджет 2021 года

В четверг, 26 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал в своем Инстаграме о том, как будет распределен бюджет 2021 года

"В начале месяца рассказывал вам о бюджете региона на ближайший год и плановый период 2022–2023 годов. Тогда подробно рассмотрели его на расширенном заседании правительства, на днях главный финансовый документ в первом чтении принял депутатский корпус и утвердил основные его параметры:

доходы — 142 млрд руб., расходы — свыше 149,9 млрд руб., дефицит — более 7,8 млрд рублей", — напомнил губернатор.

"Бюджет дефицитный, так как из-за пандемии регион несет финансовые потери. Тем не менее при его формировании с коллегами мы сохранили главное — социальную направленность. На эти цели пойдет 101 млрд рублей. В это сложное время людей не бросаем, а поддерживаем. По-самарски именно так. Для этого не только сохраним привычные для жителей выплаты, но и увеличим", — поделился глава региона.

На меры соцподдержки в 2021 году областные власти предусмотрели до 22,3 млрд руб. — это на 2 млрд руб. больше, чем в этом и на 5 млрд руб. — чем в докризисном 2019. "К примеру, продолжим выплачивать "ветеранские" и пособия на детей, надбавки педагогам за классное руководство и вручать "Подарок новорождённому" семьям, где родился первенец. С 1 января увеличим МРОТ и проиндексируем ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан", - уточнил Дмитрий Азаров.

Обеспечат жильём 871 молодую семью, 522 детей-сирот, тружеников тыла и молодых педагогов, помимо этого семьям предоставят компенсации при рождении ребёнка и выплаты на возмещение процентов по ипотеке.

Направят средства на модернизацию медучреждений, строительство и реконструкцию шести объектов здравоохранения. В их числе инфекционный корпус в Сызрани, детская инфекционная больница в Самаре и здание Нефтегорской ЦРБ. Переоснастят два региональных сосудистых центра и шесть первичных сосудистых отделений.

В будущем году откроется девять детских садов и две школы, а также 12 сельских ДК. Закончат строительство ФОК "Акробат", центра спортивной гимнастики и легкоатлетического манежа в Тольятти, ФСК с бассейном в Волжском районе, Дворца спорта и крытого футбольного манежа в Самаре.

Продолжат возводить важные инфраструктурные объекты. Это — три мостовых перехода: через Самару, Сок и Волгу, а также строительство ж/д ветки в ОЭЗ ТЛТ. В следующую трехлетку построят, реконструируют и отремонтируют порядка 1200 км дорог, обозначил планы глава региона.