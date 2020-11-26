В правительстве области обсудили вопросы обеспечения безопасности людей зимой

Вопросы обеспечения безопасности людей в зимнее время обсудили на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в четверг, 26 ноября.

В начале совещания его участники подвели итоги весенне-летнего пожароопасного периода 2020 года, а также обсудили меры по обеспечению пожарной безопасности в зимнее время.

"Очень важно усилить разъяснительную работу с населением, в первую очередь это касается правил эксплуатации отопительных приборов, газового оборудования. В подведомственных учреждениях — организовать проверку состояния автоматических систем противопожарной защиты, содержания эвакуационных путей и выходов, работоспособности противопожарного водоснабжения. Провести дополнительные тренировки, инструктажи с персоналом по действиям в случае возникновения пожара. Делать все возможное, чтобы не допустить таких ситуаций, но быть к ним готовыми", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

О работе добровольных пожарных команд в губернии доложил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов. Он рассказал, что в 28 муниципальных образованиях области действуют 144 добровольные пожарные команды (610 человек, 155 единиц пожарной техники). В этом году они выезжали на пожары 1363 раза, это 12% от общего количества выездов подразделений противопожарной службы Самарской области. Самостоятельно ими ликвидировано 210 пожаров. Ю.Иванов особо отметил работу добровольных пожарных команд в Ставропольском, Похвистневском, Сергиевском, Кинельском, Кошкинском районах.

Также на заседании комиссии был рассмотрен вопрос, который касается обеспечения безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период. Начальник центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Самарской области Александр Старов рассказал, что основными причинами гибели людей на водных объектах в это время является неосторожность, несоблюдение правил безопасного поведения.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, с 1 ноября по 31 марта проводится месячник безопасности людей на водных объектах, в том числе патрулирование с привлечением спасателей, органов внутренних дел, разъяснительная работа среди населения, организация временных спасательных постов, установка предупреждающих аншлагов в местах массового выхода людей на лед.