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Футбол Спорт

Матч "Крылья Советов" — "Оренбург" рассудит Алексей Сухой

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 25-го тура Олимп-Первенства ФНЛ между "Крыльями Советов" и "Оренбургом" рассудит люберецкий арбитр Алексей Сухой, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Ассистировать ему будут Алексей Ширяев и Ринат Деушев; инспектор — Сергей Рощин; делегат — Илья Рабин.

Ранее Алексей Сухой судил семь игр с участием "Крыльев". Выиграть волжанам удалось лишь одну. Трижды они проиграли и трижды сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов" — "Оренбург" состоится в воскресенье, 29 ноября, и пройдет на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Начало в 15:00.

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