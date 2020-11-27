Супруга Алексея Титова не хочет вместе с ним гасить долги перед банком "Солидарность"

АО КБ "Солидарность" пытается добиться признания своих требований к банкротящемуся бывшему руководителю Алексею Титову на 338,79 млн руб. общими обязательствами самого должника и его супруги Лилии Титовой. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

При этом, как отмечается в материалах дела, Лилия Титова просит суд отказать в удовлетворении этих требований, ссылаясь на "отсутствие фактических брачных отношений".

Суд решение по ходатайству банка пока не принял и затребовал в департаменте пограничного контроля сведения о выездах за пределы РФ обоих супругов с 2010 года.

Напомним, банкротство Алексея Титова стартовало в марте 2018 г. по заявлениям коммерческого банка "Солидарность" и экс-депутата Самарской губернской думы Сергея Ракитина.

Правда, банк подавал иск в Арбитражный суд Самарской области, а Сергей Ракитин - в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа, где, как выяснилось, и зарегистрирован должник.

Ракитин мотивировал свое заявление долгом в 51,6 млн руб., банк "Солидарность" - в 338,79 млн рублей. Среди крупных кредиторов - также ООО КБ "Эргобанк" (394,28 млн руб.) и Александр Барановский (579,58 млн рублей).

С февраля 2019 г. в отношении Алексея Титова была введена процедура реализации имущества.