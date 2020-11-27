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Преступления Происшествия

Двух самарских грузчиков обвиняют в обмане бывшего работодателя

СЫЗРАНЬ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранский городской суд Самарской области отправили для рассмотрения уголовное дело двух мужчин 39 и 45 лет, обвиняемых в мошенничестве.

По версии следствия, в мае 2020 г. мужчины обманом похитили у индивидуального предпринимателя 10 тыс. рублей. Ранее они работали грузчиками у пострадавшего и незадолго до происшествия были уволены.

Мужчины обратились к знакомой, убедили ее выдать себя за бухгалтера фирмы, позвонить в магазин слабоалкогольных напитков, принадлежащий бывшему работодателю, и потребовать от продавца выдать им зарплату. Обвиняемые сказали приятельнице, что только таким способом могут получить деньги.

Продавец поверила "бухгалтеру", так как раньше уже выдавала мужчине деньги по звонку.

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