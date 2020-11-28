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Экология Общество

В Тольятти планируется установка датчиков для контроля за состоянием качества воздуха

ТОЛЬЯТТИ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти состоялось совещание, на котором представители городской власти и компании-резидента технопарка "Жигулевская долина" — АНО "Аиралаб Рус" обсудили реализацию нового экологического проекта. Речь идет об установке в жилых кварталах специальных датчиков для дополнительного контроля за состоянием качества воздуха в различных точках Тольятти.

Экспериментальная платформа мониторинга позволит с помощью специальных датчиков контролировать параметры среды, атмосферного воздуха.

На данный момент мониторинг качества воздуха в городе осуществляется с помощью стационарных постов и передвижной мобильной лаборатории. Предлагаемые резидентом "Жигулевской долины" датчики не могут признаваться как замеры, но могут сигнализировать о необходимости выезда мобильной лаборатории. О том, каким образом новые технологии от "Аиралаб Рус" помогут осуществлять деятельность ПЭЛ и стационарных постов, рассказал руководитель компании Иван Петров.

"Облако с выбросами, как правило, не стоит на месте. Это и создает проблему. Пока оно проплывает над одним районом, жители успевают почувствовать неприятный запах и вызвать ПЭЛ. Очень часто мобильная лаборатория приезжает на место, откуда поступил сигнал, но не обнаруживает источника загрязнения, в силу того, что облако уже переместилось в другой район", — поясняет Петров.

По его словам, преимущество датчиков в том, что они подают сигнал в режиме реального времени, ориентируя тем самым ПЭЛ двигаться к месту, куда это облако продолжает свое движение. Другими словами, мобильная лаборатория сможет подъехать к месту, где на данный момент находится облако выбросов, выполнить точные измерения и совершить дальнейшие действия по определению источника загрязнений.

В ходе совещания было принято решение установить первые датчики на территории бывшего химического предприятия ЗАО "Фосфор", поскольку возгорания, которые происходили там последние несколько лет, были и остаются причиной значительной частью экологических проблем.

Для оснащения территории бывшего предприятия необходимым количеством датчиков, из бюджета города понадобится не более 50 тысяч рублей, что в масштабах Тольятти является сравнительно небольшой суммой для реализации такого проекта.

"Сейчас нам предстоит работа над концепцией проекта, необходимо обдумать как мы будем размещать эти датчики и где. Есть надежды, что к лету мы уже сможем начать свой эксперимент", — добавил Петров.

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