СМИ: АвтоВАЗ будет устанавливать на свои автомобили новую мультимедийную систему

Топовые комплектации автомобилей Lada будут оснащать улучшенной мультимедийной системой, пишет zrkuban.ru.

Пока она проходит испытания разными группами специалистов сразу в нескольких инновационных центрах на предмет выявления ошибок и их устранения.

Скорее всего, мультимедийный комплекс получит предустановленные сервисы Яндекс.Авто — на сегодняшний день система с такой прошивкой уже полагается модели Lada XRay Cross в исполнении Instinct. Мультимедиа оснащена восьмидюймовым тачскрином с навигатором, браузером и другими сервисами от Яндекса.

Когда именно автомобили Lada получат новинку и каким моделям она будет полагаться — не сообщается. Скорей всего, ею будут комплектовать избранные комплектации обновленного Lada Largus и спортивного универсала Vesta, которые ожидаются на рынке в 2021 году.