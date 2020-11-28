16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СМИ: АвтоВАЗ будет устанавливать на свои автомобили новую мультимедийную систему Tesla хотела выкупить тольяттинский проект электрокара Zetta Стартовали продажи обновленной линейки коммерческих автомобилей на базе Lada 4×4 Спорткар "Крым" может получить платформу Lada Vesta АвтоВАЗ прекратил продажи Lada Granta Drive Active с "роботом"

Автопром Машиностроение

СМИ: АвтоВАЗ будет устанавливать на свои автомобили новую мультимедийную систему

ТОЛЬЯТТИ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 114
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Топовые комплектации автомобилей Lada будут оснащать улучшенной мультимедийной системой, пишет zrkuban.ru

Пока она проходит испытания разными группами специалистов сразу в нескольких инновационных центрах на предмет выявления ошибок и их устранения.

Скорее всего, мультимедийный комплекс получит предустановленные сервисы Яндекс.Авто — на сегодняшний день система с такой прошивкой уже полагается модели Lada XRay Cross в исполнении Instinct. Мультимедиа оснащена восьмидюймовым тачскрином с навигатором, браузером и другими сервисами от Яндекса.

Когда именно автомобили Lada получат новинку и каким моделям она будет полагаться — не сообщается. Скорей всего, ею будут комплектовать избранные комплектации обновленного Lada Largus и спортивного универсала Vesta, которые ожидаются на рынке в 2021 году.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6