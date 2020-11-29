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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли в Оренбурге - 1:2

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче 25-го тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на выезде встречались с "Оренбургом".

Счет в матче открыли на 5 минуте встречи хозяева поля. После удара слета с линии штрафной Алексея Миронова мяч рикошетом от штанги влетел в ворота Ивана Ломаева. На 66 минуте матча голкипер "Оренбурга" вышел далеко из ворот на навес в штрафную, но самарцы не дали ему добраться до мяча и Александр Солдатенков ударом через себя забросил мяч в пустые ворота - 1:1.

На 70 минуте Андреа Чуканов получил второе в матче предупреждение, и хозяева поля остались в меньшинстве. На 86 минуте встречи после удара Алексея Козлова мяч попал в руку Александру Солдатенкову, главный арбитр удалил самарца и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Джоэль Фамейе - 2:1.

В последней игре в этом году "Крылья Советов" на "Самара Арене" в субботу, 5 декабря, принимают красноярский "Енисей". Начало игры в 15:00. 

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