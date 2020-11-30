АвтоВАЗ может отозвать почти 3,7 тысячи Lada Xray из-за проводов

В ноябре дилерские центры Lada получили предписание АвтоВАЗа "по устранению отклонения трассы жгута двигателя от номинальной на XRAY CVT".

В списке на проверку - 3672 автомобиля с вариатором с датой отгрузки с 18 июня 2019 по 6 июля 2020 года.

Согласно предписанию, на этих машинах может присутствовать отклонение трассы жгута проводов двигателя. Устранить его можно путем отсоединения кузовной части жгута и его перекручивания по часовой стрелке с исправлением образовавшихся заломов и складок.

Если проблема окажется массовой, АвтоВАЗ может начать отзывную или сервисную кампанию, в ходе которой дилеры будут бесплатно устранять дефект на всех подпавших под нее автомобилях (в рамках плановых ТО или внеочередных визитов автовладельцев).