16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ может отозвать почти 3,7 тысячи Lada Xray из-за проводов СМИ: АвтоВАЗ будет устанавливать на свои автомобили новую мультимедийную систему Tesla хотела выкупить тольяттинский проект электрокара Zetta Стартовали продажи обновленной линейки коммерческих автомобилей на базе Lada 4×4 Спорткар "Крым" может получить платформу Lada Vesta

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ может отозвать почти 3,7 тысячи Lada Xray из-за проводов

ТОЛЬЯТТИ. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ноябре дилерские центры Lada получили предписание АвтоВАЗа "по устранению отклонения трассы жгута двигателя от номинальной на XRAY CVT".

В списке на проверку - 3672 автомобиля с вариатором с датой отгрузки с 18 июня 2019 по 6 июля 2020 года. 

Согласно предписанию, на этих машинах может присутствовать отклонение трассы жгута проводов двигателя. Устранить его можно путем отсоединения кузовной части жгута и его перекручивания по часовой стрелке с исправлением образовавшихся заломов и складок.

Если проблема окажется массовой, АвтоВАЗ может начать отзывную или сервисную кампанию, в ходе которой дилеры будут бесплатно устранять дефект на всех подпавших под нее автомобилях (в рамках плановых ТО или внеочередных визитов автовладельцев).

Гид потребителя

Фото на сайте

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6