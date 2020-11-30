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Дорожное строительство Транспорт и связь

Строительство магистрали "Центральная" может начаться в 2022 году

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Строительство в Самаре магистрали "Центральная" может начаться в 2022 г., следует из опубликованного областным минтрансом проекта уточненного реестра расходных обязательств на 2021–2023 годы.

Из документа следует, что на 2022 г. в бюджете заложено 3,97 млрд руб., а в 2023 г. - 1,67 млрд руб. на строительство магистрали от Ракитовского шоссе до Обводной дороги.

Кроме того, 41 млн руб. в 2023 г. планируется выделить на проектирование строительства третьего участка магистрали - на участке от проспекта Кирова до ул. Авроры.

Напомним, ранее были запроектированы два участка "Центральной": загородный (11,3 км), где существующий участок магистрали планируется расширить до четырех полос и соединить с городом и от пр. Кирова до границ города (7,7 км).

Строительство магистрали планируется в рамках концессионного соглашения. предполагается, что объект будет построен в течение трех лет, а затем еще семь лет инвестор будет его эксплуатировать.

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