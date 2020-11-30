Жительница Самарской области ездила по деревням и обкрадывала сельчан

В Самарской области задержали 31-летнюю женщину по подозрению в нескольких кражах ювелирных украшений.

По данным регионального ГУ МВД, сумма ущерба составила более 70 тыс. рублей.

В сентябре 2020 г. жительница с. Каралык Большеглушицкого района сообщила о пропаже из ее дома украшений и денег на сумму свыше 37 тыс. рублей. Преступник проник в дом через незапертую входную дверь.

Полицейские нашли свидетельницу, которая видела возле дома потерпевшей чью-то машину и даже запомнила номер. Уголовное дело возбудили по п., а ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в жилище").

Правоохранители нашли владелицу транспорта — жительницу Чапаевска. Она пояснила, что автомобилем пользуется ее сожитель, а в день совершения преступления они возили знакомую в Большеглушицкий район для поиска знахарки, способной вылечить ребенка. Свидетельница рассказала, что ее знакомая вошла в дом, ворота которого были открыты, и через некоторое время вышла, пояснив, что обо всем договорилась и можно возвращаться в Чапаевск.

Подозреваемую задержали в Нефтегорске. Дактилоскопия показала, что следы пальцев рук женщины ранее нашли на месте другого преступления. В июле 2020 г. у жительницы с. Новопавловка украли ювелирные украшения стоимостью более 33 тыс. рублей. Преступник проник в дом через окно.

Подозреваемая признала вину и возместила ущерб потерпевшим. Сейчас ее уголовное дело направили в Большеглушицкий районный суд.