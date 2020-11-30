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Экология Общество

Специалисты Новокуйбышевского завода масел и присадок провели урок охраны природы в школе №12

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Урок экологии прошел у первоклассников школы №12, что в поселке Шмидта. Необычный урок, в ходе которого дети получили массу полезных знаний, организовали специалисты Новокуйбышевского завода масел и присадок компании "Роснефть".

Фото: предоставлено ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок"

Первоклассникам представилась возможность узнать у главного специалиста отдела охраны окружающей среды ООО "НЗМП" Маргаритой Ивлевой о том, как внести свой вклад в сохранение природы и беречь ее. Экологическая тематика заинтересовала школьников, и они вместе с преподавателем искали ответы на серьезные вопросы: как защитить планету от загрязнения, уберечь леса и водоемы, спасти животных от исчезновения.

С помощью опытов дети получили новые полезные знания. Своими руками первоклашки "создавали" в стеклянных банках "маленькое море" из соли и воды, отправляли "в плавание" куриные яйца, чтобы понять, чем морская вода отличается от обычной. Потом капали на воздушный шарик апельсиновый сок - так дети получили наглядное представление о том, что такое кислотный дождь и какой вред он наносит природе. Первоклассникам показали и принцип работы фильтра, который помогает уберечь водоемы от загрязнения. В банки с водой добавили земли, а фильтр сделали из ваты и с его помощью очищали воду.

Урок для детей пролетел незаметно. Каждый первоклассник получил новые знания. Как малыши будут применять их на практике - покажет время. Но уже сейчас некоторые заявили, что хотят стать экологами, когда вырастут.

Для первоклашек урок охраны природы был первым в их школьной жизни, а вот идея проводить такие уроки для детей появилась на предприятии несколько лет назад. 2017-й был объявлен в России Годом экологии. С того времени специалисты-экологи НЗМП не раз побывали в разных школах Новокуйбышевска, в простой и доступной форме обучая мальчишек и девчонок сбережению окружающей среды.

"Школа №12 - подшефная для НЗМП. У нас уже стало традицией проводить экоуроки, чтобы дети с малых лет знали, что природа - наш общий дом, который надо беречь, наводить и соблюдать в нем порядок, - говорит Маргарита Ивлева. - Программа рассчитана на детей начальной школы - это самый восприимчивый возраст. Уроки разрабатываем каждый раз сами".

Ученица 3 класса Лиза Андреева рассказала, что ей очень нравятся такие уроки по экологии. "Я узнаю много интересного. На них нас учат беречь природу - нельзя оставлять мусор в лесу, загрязнять озера, разводить костры, топтать клумбы".

Экологической культуре на Новокуйбышевском заводе масел и присадок уделяют много внимания. Помимо экоуроков, предприятие в рамках своей экологической программы проводит акции, направленные на охрану окружающей среды. В их числе - уборка прибрежной зоны водоемов, родников в Самарской области, сбор и утилизация макулатуры.

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