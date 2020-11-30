Областной минлесхоз предусмотрел средства на поддержку эковолонтеров в 2021 году

В понедельник, 30 ноября, на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы депутаты обсуждали ряд поправок к областному бюджету на 2021-й и плановый период 2022 и 2023 годов. В частности, были одобрены поправки, касающиеся сохранения финансирования программы по замене устаревшего лифтового оборудования в многоквартирных домах, совершенствования систем мониторинга атмосферного воздуха в Тольятти и субсидий НКО.

Как отметил зампредседателя комитета, депутат Денис Волков, депутаты поддержали выделение минлесхозом финансовой поддержки общественным организациям, которые занимаются экологическим просвещением на территории Самарской области. "Эта поправка очень важна для реализации мероприятий в рамках нацпроекта "Экология". Еще год назад я обозначил перед правительством Самарской области необходимость поддержки общественных организаций экологической направленности, то есть эковолонтеров. Они - наши незаменимые помощники в вопросах контроля, информирования, ведения просветительской и образовательной деятельности. Кроме того, ребята инициируют масштабные и очень интересные экологические проекты, спосообные получить должное развитие при поддержке государства. Региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования предусмотрело выделение финансирования экологическим организациям в 2021 году. Уверен, это будет существенная поддержка для инициативных ребят", - прокомментировал Денис Волков.

Также на заседании комитета стало известно о завершении разработки технико-экономического обоснования для ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО "Фосфор", которое готовил СамГТУ. Эта документация будет направлена в министерство природных ресурсов и экологии РФ для включения территории бывшего ОАО "Фосфор" в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Но перед этим депутатам и профильным министерствам необходимо обсудить итоги работы специалистов СамГТУ. Депутаты решили вынести этот вопрос для обсуждения на отдельное заседание комитета.