В Самарской области обсудили перспективы технологического бизнеса

26 ноября состоялась первая встреча с бизнес-сообществом в рамках программы минэкономразвития СО, направленная на развитие технологического предпринимательства, инноваций в регионе и поддержку "Точек кипения". Встреча с профессиональным сообществом "ИТ для инноваций" прошла онлайн, на площадке "Точки кипения" Самарского университета. В ней участвовали предприниматели, эксперты сообщества, а также представители вузов (Самарский университет, СГТУ, СГЭУ, СамГМУ).

В ходе встречи предприниматели и эксперты рассказали о том, как у них в компаниях строится работа с инновациями, работают ли они со стартапами, обсудили, как вузы могли бы помочь компаниям в запуске новых продуктов. В свою очередь, представители вузов озвучили текущее видение работы с проектами, развитием предпринимательского мышления у студентов - каждый университет имеет свою специфику с точки зрения не только выбора отрасли или технологии, но и подхода к организации учебного процесса.

Участники обсуждения также определили, в чем бизнес-сообщества могут быть полезны учебным заведениям, и озвучили несколько тем для будущих встреч. Такой формат взаимодействия помогает вузам транслировать свои возможности и запросы предпринимателям и экспертам, что должно привести к конкретным действиям.

Предприниматели и представители вузов также сформировали список конкретных вариантов взаимодействия, которые планируется обсудить и реализовать уже в ближайшее время.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности - приоритет для региона. "У нас есть все основания стать одним из ключевых центров инновационного развития в стране. Мы создаем максимально комфортные условия для стартапов, сопровождаем их на любой стадии реализации проектов, внедряем новые инструменты поддержки, - отметил Дмитрий Богданов. - Мы активно развиваем инфраструктуру: наш технопарк "Жигулевская долина" служит оператором Фонда "Сколково" и уже несколько лет входит в пятерку самых эффективных в стране. Успешно функционируют научно-образовательный центр "Инженерия будущего", представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Кроме того, в этом году совместно с Куйбышевской железной дорогой мы запустили новую меру поддержки инноваторов - конкурс инновационных разработок для внедрения лучших решений в работу компании", - добавил министр.