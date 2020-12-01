16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" подписал защитника Ивана Вишневского Возле "Самара Арены" построят скейтпарк "Крылья Советов" проиграли в Оренбурге - 1:2 "Ладья" обыграла "Кузнецких медведей" - 5:4 Нападающий Артур Данилкин покинул "Ладью"

Спорт

Возле "Самара Арены" построят скейтпарк

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Государственное автономное учреждение "Самара Арена" выступило заказчиком в конкурсе на изготовление оборудования для скейтпарка, включая его доставку и монтаж.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет изготовить радиусную разгонку 1,8 м, бэнк 1,3 м со столом, плазу, фпнбокс-книжку с рейлом и прямую разгонку с боксом. Стоимость контракта — 2,9 млн рублей. Также "Самара Арена" заказала оборудование для памп трэка (4,3 млн руб.), джиббинга (2,9 млн руб.), триала (BMX, ролики, самокат) за 2,6 млн рублей.

Кроме того, возле стадиона оборудуют площадки для кросс-фита и воркаута за 2,4 млн рублей.

Смонтировать оборудование необходимо не позднее 25 декабря 2020 года.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3