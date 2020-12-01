Возле "Самара Арены" построят скейтпарк

Государственное автономное учреждение "Самара Арена" выступило заказчиком в конкурсе на изготовление оборудования для скейтпарка, включая его доставку и монтаж.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет изготовить радиусную разгонку 1,8 м, бэнк 1,3 м со столом, плазу, фпнбокс-книжку с рейлом и прямую разгонку с боксом. Стоимость контракта — 2,9 млн рублей. Также "Самара Арена" заказала оборудование для памп трэка (4,3 млн руб.), джиббинга (2,9 млн руб.), триала (BMX, ролики, самокат) за 2,6 млн рублей.

Кроме того, возле стадиона оборудуют площадки для кросс-фита и воркаута за 2,4 млн рублей.

Смонтировать оборудование необходимо не позднее 25 декабря 2020 года.