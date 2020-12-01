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Преступления Происшествия

Фитнес-тренер получил пять лет колонии за нападение на росгвардейцев

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28-летний фитнес-тренер из Самары Александр Собакинских получил пять лет колонии строгого режима за нападение на сотрудников Росгвардии. Приговор только что был оглашен в суде Октябрьского района Самары, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: соцсети

Напомним, в ночь на 6 сентября 2019 г. Собакинских и его приятель Никита Аникин, отдыхая в развлекательном комплексе KIN.UP, привлекли внимание администрации одного из баров вызывающим поведением. Молодые люди хамили персоналу, влезали на барную стойку, приставали к девушкам, нецензурно выражались.

Администратор заведения нажал тревожную кнопку, на сигнал приехали два патруля Росгвардии. Дебоширы обматерили правоохранителей, Собакинских плеснул в лицо одному из сотрудников Росгвардии напитком из стакана, а затем нанес ему несколько ударов. Когда "спортсмена" скрутили и повели к патрульной машине, он попытался убежать, а затем ударил догнавшего его патрульного.

После инцидента два сотрудника Росгвардии обратились в медучреждение, где у них были диагностированы сотрясения. Было возбуждено уголовное дело. В ноябре 2019 г. дело поступило в суд.

На счету Собакинских уже есть две судимости - условный срок за разбой и полтора года колонии за нанесение побоев и грабеж.

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