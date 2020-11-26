Для судимого фитнес-тренера запросили девять лет колонии за нападение на росгвардейцев

Гособвинение запросило для самарского фитнес-тренера Александра Собакинских, обвиняемого в нападении на сотрудников Росгвардии, девять лет колонии строгого режима. Позиция прокуратуры была озвучена в четверг, 26 ноября, в суде Октябрьского района.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 6 сентября 2019 г. Собакинских и его знакомый Никита Аникин отдыхали в развлекательном комплексе KIN.UP. В какой-то момент они начали вести себя вызывающе - материться, хамить персоналу, хватать девушек за руки и волосы.

Когда приехали вызванные администратором бара сотрудники вневедомственной охраны, дебоширы обматерили и их, "послав в сторону мужского полового органа, назвав средством контрацепции, мужчинами нетрадиционной ориентации".

Дважды судимого фитнес-тренера из Самары обвиняют в нападении на росгвардейцев В суде Октябрьского района Самары рассматривается уголовное дело 28-летнего уроженца Безенчука Александра Собакинских, обвиняемого в оскорблении сотрудников Росгвардии и применении к ним насилия.

Одному из росгвардейцев Собакинских плеснул в лицо напитком из стакана и нанес несколько ударов. Второго ударил, уже пытаясь сбежать, когда его вели к патрульной машине.

У обратившихся в медучреждение двух сотрудников Росгвардии были диагностированы сотрясения.

Было возбуждено уголовное дело. В ноябре 2019 г. дело в отношении Собакинских было передано в суд. Его приятель проходит по нему свидетелем.

Александр Собакинских уже был дважды судим. В 2014 г. он получил условный срок за разбой, а в 2015 г. - полтора года колонии за нанесение побоев и грабеж. Последнее из этих преступлений было совершено также после посиделок в баре.