Резидент ТОСЭР "Тольятти" создаст первое в стране производство дождевальных машин полного цикла

В июле текущего года тольяттинская компания получила беспроцентный займ от Фонда развития моногородов в размере 30 млн рублей. За счет этих средств она планирует оснастить производство для создания производственной линии полного цикла необходимым оборудованием, а также увеличить мощности предприятия до 300 единиц дождевальных машин в год. Компания является резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти".

"Режим территории опережающего развития сегодня действует в моногородах Тольятти и Чапаевск, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — На двух площадках уже зарегистрировано 80 резидентов, планирующих создать свыше 10 тысяч рабочих мест и инвестировать порядка 44 млрд рублей. Из них уже запущено более 40 производств резидентов, создано более 5 тыс. рабочих мест. Резиденты ТОРов выплатили в бюджет региона порядка 600 млн рублей налогов".

ООО "Билдинг Строй Гроуп" — компания-производитель оросительной техники и комплектующих для дождевальных машин. Организация является единственным российским предприятием, осуществляющим производство отечественной широкозахватной техники типа "Кубань" — круговых дождевальных машин, разработанных с учетом самых передовых мировых и отечественных технологий. Продукция ООО "БСГ" поставляется напрямую сельхозпроизводителям из России и стран СНГ.

Сегодня на предприятии проводятся работы по установке нового оборудования, которое будет введено в эксплуатацию уже в начале 2021 года. В рамках реализации проекта планировалось создать 25 рабочих мест, но уже сейчас "Билдинг Строй Гроуп" превысил этот показатель и трудоустроил 50 жителей крупнейшего моногорода страны.

"Оборудование, которое мы сейчас закупаем на средства Фонда, поможет нам организовать производство полного цикла. Мы будем изготавливать до 90% всех комплектующих для дождевальных машин. Аналогичного производства в России еще нет", — рассказал генеральный директор "Билдинг Строй Гроуп" Николай Лысов.

Он добавил, что в планах компании наладить поставки продукции не только по России, но и в страны СНГ: "С Узбекистаном сейчас идут переговоры по поставкам, а с фермерами из Казахстана мы уже заключили контракты. У них есть большая потребность в нашем оборудовании".

В своей работе ООО "Билдинг Строй Гроуп" ориентируется на экологичное производство: металл, который остается при производстве деталей, собирается и сдается на металлолом. Кроме того, компания в ближайшее время планирует присоединиться к программе "Бережливое производство".