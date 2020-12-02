ОЭЗ "Тольятти" вошла в тройку лучших в стране

В среду, 2 декабря, был презентован Четвертый национальный рейтинг особых экономических зон (ОЭЗ), подготовленный Ассоциацией кластеров и технопарков России при поддержке федерального министерства экономического развития.

ОЭЗ "Тольятти" заняла в этом рейтинге третье место в группе высокой инвестиционной привлекательности, поднявшись на три пункта за год. Опережают ее только ОЭЗ "Алабуга" и ОЭЗ "Липецк".

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко, презентуя рейтинг, подчеркнул, что оценка делается исключительно для бизнеса.

"Мы принципиально позиционируем этот документ как абсолютно независимый и прозрачный", - подчеркнул он, а также рассказал, что в рамках проведения исследований при подготовке рейтинга не только анализируются статистические данные, но и проводятся практические эксперименты.

Так, например, специально нанятые специалисты звонили в ОЭЗ, представляясь инвесторами - причем, как иностранными, так и российскими, - и выясняли, как на самом деле представители особых экономических зон взаимодействуют с потенциальными резидентами. И это далеко не единственный эксперимент, который проводили представители Ассоциации при подготовке рейтинга.

Генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев, в свою очередь, выделил три фактора, которые, по его мнению, помогли площадке улучшить позиции в национальном рейтинге.

"Первый фактор - в этом году летом ОЭЗ включена в границы городского округа Тольятти. Это крупнейший моногород, и теперь нашим резидентам доступны все инструменты федеральной поддержки, которые оказываются инвестиционным проектам в моногородах. Это и льготное кредитование, и возможное участие в капитале со стороны фонда моногородов. Кроме того, в связи с этим у нас произошло то, чего не происходит в принципе, - у нас снизились тарифы на воду и водоотведение. Вода подешевела в два раза, водоотведение - на 30%. Фактор тарифов всегда важен в инвестиционном проекте", - рассказал Сергей Андреев.

Вторым фактором, по его словам, стало начало строительства железной дороги между Тольятти и площадкой ОЭЗ, которое ведется в рамках концессионного соглашения между областным правительством и Российскими железными дорогами. Напомним, длина железнодорожной ветки составит 14 км, а функционировать она начнет уже в следующем году.

"И третий фактор - это начало работы нашей управляющей компании с резидентами в режиме строительства арендных площадей по их заказу. В этом году мы запустили три таких стройки, они будут закончены в 2021 году. Благодаря этому формату работы наши резиденты получают возможность сэкономить или распределить свои инвестиции в более длинной перспективе, арендуя производственные помещения и не вкладываясь в их строительство", - подытожил Сергей Андреев.

Напомним, решение о создании ОЭЗ "Тольятти" было принято правительством РФ в 2010 г., а в августе 2014 г. на площадке появилось первое предприятие - ООО "Нобель Автомотив Русиа", специализирующееся на производстве автокомпонентов. В настоящий момент в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано 25 резидентов из восьми стран мира.

За это время резиденты создали 1474 рабочих места, инвестировали 14,5 млрд руб., а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составил около 1,7 млрд рублей

Объем инвестиций ОЭЗ "Тольятти" продолжил расти даже в текущем кризисном году и по итогам девяти месяцев составил 1,7 млрд руб., что на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом общий объем выручки резидентов ОЭЗ "Тольятти" за шесть месяцев 2020 г. достиг цифры в 2,5 млрд рублей.