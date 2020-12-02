В ноябре АвтоВАЗ увеличил продажи почти на 22%

В ноябре 2020 года было реализовано 38064 автомобиля LADA, что на 21,9% больше, чем в ноябре 2019 года (31217 штук), сообщает пресс-центр АвтоВАЗа.

Ноябрьские продажи стали новым рекордом месяца - это максимум с декабря 2013 года, когда продажи составили 38948 машин. Автопроизводитель отмечает, что на уровень продаж повлияли отгрузки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок.

Первое место по продажам в ноябре заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14540 автомобилей (+15,6% по сравнению с ноябрем 2019 года).

На втором месте - модели семейства LADA Vesta с результатом 11771 автомобиль (+35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Третье место по совокупному объему продаж заняли пассажирские и коммерческие версии семейства Largus - в ноябре было реализовано 4052 машины этой модели.

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Оливье Морне отметил, что рекордные показатели продаж вазовских автомобилей в ноябре стали возможными благодаря действию государственных и собственных программ LADA, а также запуску продаж специальных серий популярных моделей.

"На рост продаж повлияли и поставки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок, - сказал он. - Несмотря на высокий спрос в осенние месяцы, мы прогнозируем что общие результаты 2020 года будут ожидаемо ниже результатов 2019-го, но очевидно, что в это непростое время нам удалось сохранить и долю рынка, и уверенное лидерство бренда LADA в России".