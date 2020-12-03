Рядом с Фабрикой-кухней обустроят Сад Баланса

В Самаре обсудили проект благоустройства территории вокруг Самарского филиала Третьяковской галереи, который создается на базе памятника архитектуры эпохи конструктивизма Фабрики-кухни. Провел совещание депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.

Согласно проекту, возле Фабрики-кухни появится сразу несколько пространств под открытым небом для отдыха горожан и гостей города. В частности, будет благоустроен Сквер Памяти Борцов Революции — там высадят деревья и кустарники, приведут в порядок памятник. За сквером расположится Сад Баланса. По замыслу авторов проекта, основная идея создания такого сада — переосмысление темы постиндустриального ландшафта. Один из вариантов оформления пространства Сада — создание дождевого пруда. Зимой вода в этот водоем должна поступать из водопровода, а летом — с рельефа и дренажных систем здания Фабрики-кухни. Причем, очищение водоема производится с помощью специальных растений. Разработчики проекта уверяют, что такой опыт уже применяют в Москве и в Санкт-Петербурге.

Сам же проект благоустройства территории вокруг Фабрики-кухни включает несколько зон, начиная от фундаментальных построек во дворе (музей Фабрики-кухни, гараж, супная и т.д), и заканчивая трамвайным перроном и остановками общественного транспорта. Все объекты будут построены с учетом инклюзивной среды.

Примечательно, что остановки общественного транспорта напротив филиала уже в ближайшее время планируется переименовать в Фабрику-кухню и Третьяковскую.

Также около музея создадут зону "релакса" с зелеными насаждениями и удобными сидениями для посетителей. Для самарцев и гостей города будут доступны всевозможные тематические площадки под открытыми небом с фуд-кортом.

В дальнейшем — со строительством планетария рядом с музеем "Самара Космическая" планируется продолжить благоустройство территории: создать так называемый единый "музейный квартал".

Также на совещании обсудили еще целый ряд финансовых, технических и земельных вопросов. Все работы по благоустройству должны быть завершены менее, чем за год — к сентябрю 2021 года. Именно к этому сроку планируется отреставрировать здание Фабрики-кухни.