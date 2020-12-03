Матч "Крыльев Советов" с "Енисеем" рассудит Артем Чистяков

Главным арбитром в матче 26-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ между "Крыльями Советов" и "Енисеем" (Красноярск) назначен Артем Чистяков, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле ему буду ассистировать Яков Клепцов, Сергей Ядров; резервный — Андрей Кривозубов; инспектор — Андрей Иванов; делегат — Евгений Летин.

Ранее Чистяков судил пять игр с участием "Крыльев". Три из них самарцы выиграли, одну проиграли и один раз сыграли вничью.

Напомним, встреча команд пройдет на "Самара Арене" в субботу, 5 декабря, в 15:00.