Самозанятые примут участие в предновогоднем маркете

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил самозанятых принять участие в масштабном предновогоднем маркете.

Он состоится 12 декабря на площадке галереи "Формограмма", по ул. Молодогвардейской, 80. На ярмарке, на которой будут представлены самые интересные проекты самозанятых региона. Подать заявку на участие необходимо до 7 декабря на сайте mybiz63.ru.

"В этом году Самарская область вошла в число регионов, где действует специальный налоговый режим для самозанятых. За это время число плательщиков налога на профессиональный доход уже превысило 33 тыс. человек. Мы предоставляем самозанятым образовательные, консультационные услуги, запускаем пакетные меры для успешного старта в бизнесе. Ярмарка новогодних товаров станет еще одним способом помочь самозанятым продемонстрировать свою продукцию, найти новых клиентов и партнеров, пообщаться с коллегами и получить мотивационный заряд к дальнейшей работе и развитию своего дела", — считает Дмитрий Богданов.

Принять участие и представить стенд со своей продукцией смогут зарегистрированные плательщики налога на профессиональный доход, которые производят сувенирную продукцию, продукты питания длительного хранения, товары для красоты и здорового образа жизни. Дополнительными условиями являются готовность представить достаточное количество продукции для продажи в течение всего дня, наличие сайта или аккаунта в социальных сетях.

Заявки пройдут предварительный отбор, финальный список резидентов предновогоднего маркета будет сформирован 9 декабря. Гости и резиденты мероприятия смогут не только приобрести новогодние подарки себе и своим близким, но и принять участие в конкурсной программе и окунуться в атмосферу наступающего праздника.