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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ запатентовал новую мультимедийную систему

ТОЛЬЯТТИ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ запатентовал новую мультимедийную систему. Соответствующие данные появились в базе Федерального института промышленной собственности.

Два вида лицевой панели мультимедийного устройства отличаются размером экрана. 

"В ближайших планах запуск на наших автомобилях новой мультимедиа. В данный момент система находится на финальном этапе испытаний. К тестированию подключены разные команды специалистов в разных городах. Наша задача — выявить все возможные недостатки системы до того, как она попадет в производство и к потребителю. Сейчас основная задача всех проектов — обеспечить качество с первого автомобиля", — сообщил вице-президент по качеству и удовлетворенности потребителей АО "АвтоВАЗ" Ксавье Эжер.

По информации издания, что этой мультимедийной системы еще нет в производстве, поэтому точно сказать для каких моделей она будет предназначена нельзя. 

Гид потребителя

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