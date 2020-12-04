Дума Самары приняла городской бюджет в первом чтении

Вчера депутаты думы Самары приняли в первом чтении городской бюджет на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов. При разработке документа учитывался прогноз социально-экономического развития областного центра на ближайшую трехлетку.

Как рассказал депутатам руководитель департамента экономического развития и торговли Владислав Зотов, ожидается, что после падения ключевых показателей в 2020 году, экономика города будет постепенно возвращаться в прежнее русло.

Руководитель департамента финансов Оксана Данилова отметила, что формирование бюджета происходило в непростых условиях. Помимо пандемии коронавируса на экономике сказалась переоценка кадастровой стоимости земельных участков, что привело к потере налоговых доходов. Доходы бюджета на следующий год запланированы ниже нынешнего уровня 2020 года и составляют 15,16 млрд рублей. Позже эта сумма увеличится за счет поступлений из областного и федерального бюджетов.

Особый интерес представляет расходная часть.

"Нам удалось обеспечить 100 процентов финансирования первоочередных социально значимых расходов, — отметила Данилова. — Всего на социальные статьи направлено 48 процентов бюджета, что практически соответствует уровню прошлого года".

Ключевые направления расходования денег такие. Ремонт и реконструкция дорог — почти 1,7 млрд рублей. Более 1,7 млрд запланировано на реализацию национальных проектов. Основная часть этой суммы пойдет на "Культуру". Около 380 млн рублей направят по нацпроекту "Демография" на поддержку семей с детьми, более 180 млн пойдут на мероприятия нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а 33 млн — нацпроекта "Жилье и городская среда".

В 2021 году за счет разных источников планируют обустроить сквер Памяти борцов революции около здания Фабрики-кухни, которая к этому времени должна открыться как филиал Государственной Третьяковской галереи.

Прежде чем принимать главный финансовый документ в первом чтении, депутаты рассмотрели его на заседаниях всех профильных комитетов. По каждому направлению подготовили предложения, основанные на обращениях горожан.

Особо интересующими и горожан, и депутатов по-прежнему остаются вопросы ЖКХ и благоустройства. Подробно их обсуждали на заседании профильного комитета. Председатель думы Алексей Дегтев предложил увеличить финансирование ремонта пешеходных дорожек и тротуаров.

"В городе много зон, расположенных на стыке улиц. Там находятся важные социальные объекты, подойти к которым человеку с палочкой или с коляской зачастую непросто. Этот вопрос требует кардинальных мер и серьезных средств", — отметил Дегтев.

Депутат Александр Чернышев поднял тему обновления лифтового хозяйства. На средства, предусмотренные в 2021 году, можно отремонтировать лишь несколько подъемников, хотя потребности гораздо больше.

Председатель комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии Вячеслав Дормидонтов предложил изменить подходы к оборудованию контейнерных площадок.

"Сейчас мы активно внедряем идею раздельного сбора мусора, которая предполагает увеличение числа контейнеров на площадке. Это говорит о том, что необходимо реконструировать уже существующие объекты, а новые строить с учетом последних требований", — полагает он.

В целом депутаты признали бюджет сбалансированным и ориентированным на потребности горожан.

"Главное, что бюджет носит социальный характер. У администрации есть понимание, как нужно расставлять приоритеты, как оптимизировать расходы и эффективно использовать каждый рубль, — отметил председатель думы Алексей Дегтев.– Нам крайне важно, чтобы в новом документе учитывались те пожелания, которые мы выработали на профильных комитетах. Это вопросы, которые касаются большинства жителей нашего города".

Детальная работа над бюджетом продолжится. Во втором чтении его планируют принять уже в декабре.