89-летний пешеход попал под машину в Новокуйбышевске

В четверг, 3 декабря, в Новокуйбышевске 89-летний пешеход пострадал в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:30 29-летний водитель Renault ехал по ул. Калинина в направлении ул. Молодежной и сбил пожилого мужчину, пересекавшего проезжую часть в не предназначенном для этого месте. При этом в зоне видимости была "зебра". После столкновения автомобилист врезался в припаркованный у правого края проезжей части ВАЗ-21070.

Пострадавшего пенсионера госпитализировали.

По факту случившегося полиция ведет проверку.