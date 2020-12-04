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ДТП Происшествия

89-летний пешеход попал под машину в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 декабря, в Новокуйбышевске 89-летний пешеход пострадал в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 15:30 29-летний водитель Renault ехал по ул. Калинина в направлении ул. Молодежной и сбил пожилого мужчину, пересекавшего проезжую часть в не предназначенном для этого месте. При этом в зоне видимости была "зебра". После столкновения автомобилист врезался в припаркованный у правого края проезжей части ВАЗ-21070.

Пострадавшего пенсионера госпитализировали.

По факту случившегося полиция ведет проверку.

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