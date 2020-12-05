"Крылья Советов" разгромили "Енисей"

В матче 26-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ "Крылья Советов" одержали победу над "Енисеем", сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в субботу, 5 декабря, на стадионе "Самара Арена".

Счет в матче самарцы открыли уже на шестой минуте встречи, после подачи углового ударом из штрафной отправил мяч в сетку Иван Сергеев — 1:0. На 13 минуте Егор Голенков с центра поля прошел по флангу и сделал передачу к воротам, где Иван Сергеев в касание переправил мяч в ворота гостей — 2:0. На 34 минуте передачу с фланга Мехди Зеффана вновь замкнул Иван Сергеев — 3:0. На 77 минуте матча Иван Сергеев обыграл защитников и вратаря, сделал передачу вышедшему на замену Дмитрию Цыпченко, который отправил мяч в пустые ворота — 4:0.

С 22 голами Иван Сергеев уверенно лидирует в списке бомбардиров ФНЛ, забитый хет-трик для самарского нападающего стал четвертым в сезоне.

Следующий матч "Крылья" проведут в 2021 г. на выезде против "Химок". Игра 1/8 финала Бетсити — Кубка России запланированна на 21 февраля.

Следующий матч ОЛИМП — Первенства ФНЛ состоится 27 февраля 2021 года. Игру 27 тура "Крылья" проведут на выезде против "Нижнего Новгорода".