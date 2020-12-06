Передвижная лаборатория не выявила превышений ПДК в воздухе Тольятти

В воскресенье, 6 декабря, в связи с установившимися в городе неблагоприятными метеоусловиями специалисты ТГУ совместно с представителями общественности продолжили производить отбор проб с целью оценить состояние атмосферного воздуха.

Маршрут передвижной экологической лаборатории был проложен с учетом обращений граждан, поступивших в ЕДДС Тольятти. В Автозаводском районе замеры производились возле дома № 89 по Южному шоссе (напротив ТЦ Планета), в Центральном районе — рядом с домом № 21 по ул. Новопромышленной (пересечение с ул. Комсомольской), в Комсомольском районе — во дворе дома № 14 по ул. Макарова (мкрн Шлюзовой, рядом с Вазинтерсервис). За работой мобильного комплекса в течение дня наблюдали представители общественности: активист Социально-экологического союза Тольятти Андрей Целов, член регионального штаба ОНФ Самарской области Станислав Бугреев и председатель Совета ТОС № 8 Комсомольского района Вячеслав Рябцов.

В микрорайоне Шлюзовом к общественникам присоединились жители близлежащих домов, которые понаблюдали за работой ПЭЛ. Горожане отметили, что 6 декабря экологическая ситуация в Шлюзовом оценивается ими как благополучная. Вместе с тем, жители выразили пожелание, чтобы одни из следующих замеров ПЭЛ при сопутствующих погодных условиях был произведен в районе ООТ Рябинушка, в направлении Федоровки, где также сконцентрировано несколько производственных площадок. Предложение горожан будет учтено при формировании графиков дальнейшей работы мобильного экологического комплекса.

В пятницу и субботу, 4 и 5 декабря, лаборатория сделала замеры по девяти различным адресам. Превышений ПДК не выявлено. Собранные в течение воскресенья данные также показали: ни на одной из трех точек, где производились замеры, превышений ПДК не зафиксировано. Представители общественности положительно оценили опыт таких совместных контрольных мероприятий и рекомендовали администрации Тольятти сделать подобную практику постоянной.

"Туманы образуются при достаточно высокой относительной влажности воздуха (свыше 80%) за счет конденсации водяных паров. Однако в морозы могут наблюдаться туманы и при достаточно низкой относительной влажности воздуха (менее 50%) за счет ряда причин, в том числе автомобильных выбросов. Технологические процессы ряда промышленных предприятий, расположенных на территории Тольятти, предполагают выброс пара, который является безвредным и может также являться одним из источников образования тумана. Промышленные выбросы тоже могут служить одним из источников образования тумана, но сегодняшний туман в Тольятти наблюдается на большой территории и никак не может быть связан только с выбросами", — прокомментировал доктор технических наук, профессор, директор Института экологии Волжского бассейна РАН Андрей Васильев.