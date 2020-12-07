АвтоВАЗу спишут 10 млрд руб. долгов

Ростех планирует простить АвтоВАЗу задолженность в размере 10 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Сергея Чемезова.

"Вопрос переезда (переход совместного с Renault предприятия, владеющего АвтоВАЗом — Alliance Rostec Auto B.V — в юрисдикцию РФ) связан еще со списанием тех долгов старых, которые остались у нас, а их порядка 20 с небольшим млрд рублей. Мы предлагаем погасить долг ОАТ (крупнейший производитель компонентов, входит в Ростех) 10 млрд перед АвтоВАЗом, а 10 млрд простить в капитал АвтоВАЗа, — отметил он.

Чемезов также отметил, что Ростех продаст Renault 8% своего пакета в Alliance Rostec Auto B.V только после перевода компании в российскую юрисдикцию (доля госкорпорации в СП снизится до 25%).

"С новым руководством договорились, что до конца года мы должны документально подписать все, что необходимо, чтобы перевести голландскую компанию уже в Россию. Но все двигается очень медленно. Думаю, в ближайшее время попробую еще раз переговорить с руководством Renault, чтобы их юристы более живо поработали в этом направлении", — добавил он.

В 2009–2012 гг. российская сторона предоставила тольяттинскому автогиганту займы на 75 млрд руб., свой финансовый вклад внесли и французские партнеры. Так, общий объем долгов АвтоВАЗа превысил 110 млрд рублей. Впоследствии по договоренности сторон основные долговые обязательства были урегулированы, частично они были конвертированы в акции АвтоВАЗа в ходе двух этапов докапитализации (в 2016 г. и в 2018 г.), то есть фактически "прощены". При этом Rostec Auto B.V увеличило долю в АвтоВАЗе с первоначальных 64,6% до 100% (доля Ростеха в СП сейчас составляет 32,6%).

Третий этап докапитализации предусматривает урегулирование остатка долга в размере 20 млрд руб. через погашение долга ОАТ 10 млрд перед АвтоВАЗом и внесение еще 10 млрд АвтоВАЗу без увеличения доли в уставном капитале и зачет взаимных требований.