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Футбол Спорт

"Крылья Советов" ушли в отпуск

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские "Крылья Советов" ушли в отпуск, занимая в турнирной таблице второе место.

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин озвучил планы на зимнюю паузу. Все игроки будут заниматься по индивидуальной программе.

9 января "Крылья" отправятся в Турцию, где будут готовиться к возобновлению сезона. Первую игру после сборов самарцы проведут на выезде в рамках 1/8 Бетсити-Кубка России с "Химками". Матч пройдет 21 февраля.

Затем "Крылья" сыграют в гостях с "Нижним Новгородом" в матче 27-го тура ОЛИМП-ФНЛ. В Самаре "Крылья Советов" примут "Чертаново" — эта игра состоится 6 марта.

Подробный график контрольных матчей на сборах будет опубликован позднее.

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