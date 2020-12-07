Самарские "Крылья Советов" ушли в отпуск, занимая в турнирной таблице второе место.

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин озвучил планы на зимнюю паузу. Все игроки будут заниматься по индивидуальной программе.

9 января "Крылья" отправятся в Турцию, где будут готовиться к возобновлению сезона. Первую игру после сборов самарцы проведут на выезде в рамках 1/8 Бетсити-Кубка России с "Химками". Матч пройдет 21 февраля.

Затем "Крылья" сыграют в гостях с "Нижним Новгородом" в матче 27-го тура ОЛИМП-ФНЛ. В Самаре "Крылья Советов" примут "Чертаново" — эта игра состоится 6 марта.

Подробный график контрольных матчей на сборах будет опубликован позднее.